|Демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, - Freedom House
|11.04.2018 12:29
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Ключевые приоритеты, между которых меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупикМеждународная правозащитная организация, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека, Freedom House отмечает, что в 2018 году в Украине впервые со времени революции 2014 года, наблюдается спад показателей демократических процессов.
Фото: EPA/UPG
"С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке страны, украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий", - говорится в докладе огранизации под названием "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму".
"Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ в Украине", - отметил директор проекта "Страны в переходном периоде" Нейт Шенкан.
Он отметил, что несмотря на продолжение реформ по децентрализации, другие ключевые приоритеты, между которых меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.
"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализм, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", - добавил Шенкан.
Авторы доклада зафиксировали наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования положения в странах в переходном периоде.
В 2018 году уровень развития демократии снизился в 19 из 29 стран, проанализированных в докладе.
В Freedom House отмечают, что уже второй год подряд между этих стран наблюдается все больше консолидированных авторитарных режимов, чем консолидированных демократий.
"Для защиты демократии, лидеры должны противиться нападениям на демократические принципы, в частности, когда эти нападения совершаются близко от дома", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамовитц.
Freedom House публикует доклад "Страны в переходном периоде" ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, а также Центральной, Восточной Европы и Балкан.
Напомним, Дания выделит Украине 65 млн евро в рамках программы по поддержке прав человека, демократии и устойчивого экономического роста.