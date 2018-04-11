Ключевые приоритеты, между которых меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик

"С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке страны, украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий", - говорится в докладе огранизации под названием "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму".

"Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ в Украине", - отметил директор проекта "Страны в переходном периоде" Нейт Шенкан.

Он отметил, что несмотря на продолжение реформ по децентрализации, другие ключевые приоритеты, между которых меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.

"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализм, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", - добавил Шенкан.

Авторы доклада зафиксировали наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования положения в странах в переходном периоде.

В 2018 году уровень развития демократии снизился в 19 из 29 стран, проанализированных в докладе.

В Freedom House отмечают, что уже второй год подряд между этих стран наблюдается все больше консолидированных авторитарных режимов, чем консолидированных демократий.

"Для защиты демократии, лидеры должны противиться нападениям на демократические принципы, в частности, когда эти нападения совершаются близко от дома", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамовитц.

Freedom House публикует доклад "Страны в переходном периоде" ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, а также Центральной, Восточной Европы и Балкан.