Калифорнийский департамент здравоохранения опубликовал официальные подтвержденные данные о рисках для здоровья, связанных с радиоизлучением, пишет со ссылкой на со ссылкой на .

Эксперты объяснили, что телефоны передают информацию с использованием низкочастотных радиосигналов, которые могут подвергать пользователей воздействию нездорового излучения.

Эксперты сказали, что риск воздействия усугубляется, когда пользователи скачивают большие файлы.

Подчеркивалось то, что излучение от электронных устройств может увеличить угрозу развития раковых заболеваний, психических расстройств и проблем с репродуктивной системой.

«Несколько исследований показали, что мужчины, которые держат телефоны в своих карманах, имеют самое низкое количество сперматозоидов, – сказала доктор Девра Дэвис.

Ученые добавили, что, хотя радиочастоты, которые используют мобильные телефоны для передачи информации, не самые опасные из возможных, частота использования мобильных телефонов на близком расстоянии является достаточным фактором для повышения риска для здоровья.

По словам доктора Дэвис, даже крупные производители гаджетов, такие как , указывают информацию о воздействии радиочастотного излучения в настройках и дают рекомендации о том, как пользователи могут уменьшить их влияние.

«Держать телефон близко к телу – плохая идея», - добавила доктор Дэвис.

Способы сократить облучение от электронных устройств.

Вот несколько шагов:

используйте громкую связь во время разговоров по телефону во избежание прямого воздействия на голову; отправляйте текстовые сообщения вместо разговоров по телефону; держите устройство подальше от головы или тела при передаче или загрузке больших файлов; избегайте использования телефона внутри движущегося транспортного средства, поскольку устройство передает больше ВЧ-сигналов для поддержания соединения; переходите в режим полета перед просмотром или воспроизведением больших файлов, которые были загружены; храните гаджеты на расстоянии нескольких метров от кровати во время сна для снижения рисков.

«Во время сна телефон должен быть как минимум на расстоянии вытянутой руки. Вместо того, чтобы носить телефон в своем кармане, лучше положите его в сумку», - заключила доктор Карен Смит из Департамента общественного здравоохранения Калифорнии в .

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