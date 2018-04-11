На месте инцидента находится следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, правоохранители обследуют территорию

Обстрел Авдеевки Донецкой области квалифицирован как террористический акт.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области в Facebook. , информирует svodka.net.

Сообщается, что ночью боевики из тяжелого вооружения обстреляли жилые помещения в старой Авдеевке. Полиция располагает данными о повреждении двух домов на улице Лермонтова.

Обстрел Авдеевки со стороны оккупированного Донецка начался в 20:00 и продолжался до 5:00. «Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители домов не пострадали», — говорится в сообщении.

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На месте инцидента находится следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, правоохранители обследуют территорию, собирают информацию о других повреждениях. Обстрел Авдеевки квалифицирован по ч.2 ст.258 «террористический акт» Уголовного кодекса Украины

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