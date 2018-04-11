Закон предлагает установить штраф за агитацию, в ходе которой избирателям, учреждениям или предприятиям предоставляют "деньги, товары, услуги, работы, кредиты" и прочие материальные активы, стоимость которых не превышает 3% размера минимальной зарплаты, то есть 112 гривен. Штраф составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 – 5,1 тыс. гривен).

Как отметила в ходе заседания правительства замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук, Кабмин хочет отменить уголовную ответственность за уничтожение или сокрытие избирателями своих бюллетеней. За эти нарушения, а также разглашение своего выбора в помещении для голосования предусматрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1,7 – 3,4 тыс. гривен).

За фальсификацию избирательной документации или незаконное использование бюллетеня правительство предлагает наказывать лишением свободы.

Аналогичное наказание в документе предусмотрено и за получение неправомерной выгоды (продуктов питания, денег или товаров). Исключением являются только товары с символикой или именем кандидата не дороже 112 грн.

Законопроект предлагает освободить от уголовной ответственности лиц, которые сообщат о фактах подкупа избирателей или фальсификации документации, освобождаются от уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что данный законопроект будет утвержден Радой в "ближайшей перспективе".

"В Украине должно быть четкое понимание: те, кто будут пытаться фальсифицировать, скупать голоса, будут нести ответственность", – подчеркнул Гройсман.

В Кабмине отметили, что проект закона разработан вместе Министерством внутренних дел и общественными организациями.

Следующие парламентские и президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.

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