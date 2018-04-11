Капитану задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" под российским флагом, приписанного к одному из портов Крыма, Владимиру Горбенко сообщили о подозрении в незаконном рыбном промысле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает

"10 апреля 2018 года прокуратурой Автономной Республики Крым и следственным отделом ГУ СБУ в АРК капитану рыболовного судна "Норд" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.249 (незаконное занятие рыбным промыслом) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что рыболовецкое судно "Норд" осуществляло рыбный промысел в Азовском море на основании так называемого "Разрешения на добычу (вылову) водных морских ресурсов", изданного "Азово-Черноморским территориальным управленнием Федерального агентства по рыболовству" и других документов, выданных органами, действующими на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Их деятельность, в соответствии с ч.2 ст.9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", является незаконным.

Сейчас, учитывая небольшую тяжесть преступления, в Херсонский городской суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей.

Как сообщал 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

Экипаж "Норда" допросили в СБУ по делу о захвате судна.

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