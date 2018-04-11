Укол больше не нужен

Этот инновационный способ мониторинга позволит миллионам диабетиков во всем мире обойтись без регулярной болезненной процедуры забора крови.

Именно необходимость часто делать уколы приводит к тому, что люди нередко откладывают измерение уровня сахара в крови и вовремя не замечают критического уровня.

Как рассказала в интервью BBC Radio 4 один из разработчиков устройства Аделина Или, на данном этапе пока трудно судить о том, сколько будет стоить новый глюкометр - для начала нужно найти инвесторов и запустить его в производство.

По прогнозу Или, подобный неинвазивный глюкометр сможет производить около 100 замеров в день.

Ученые надеются, что их гаджет будет запущен в массовое производство уже в ближайшие пару лет.

Как работает неинвазивный глюкометр? Его сенсор не проникает сквозь кожу, а как бы высасывает глюкозу из межклеточной жидкости через волосяные фолликулы, к которым присоединяются мини-сенсоры.

Каждый из этих сенсоров "концентрируется" на небольшом участке вокруг одной луковицы, что увеличивает точность измерений.

Интересно, что калибровать это устройство не нужно - в отличие от обычных инвазивных глюкометров, которые необходимо настраивать определенным образом, чтобы избежать критических разногласий с лабораторными исследованиями. Например, одни устройства калибруются под венозную плазму, другие - под капиллярную кровь.

"Как один из компонентов [устройства] мы использовали графен, так как у него есть важные преимущества, это надежный и гибкий проводник, потенциально дешевый и экологичный", - рассказала либо.