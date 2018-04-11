|В Британии изобрели бескровный глюкометр
|11.04.2018 12:37
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Укол больше не нуженУченые Университета Бата в Великобритании разработали гаджет в виде пластыря, который может анализировать уровень глюкозы в крови без прокола кожи.
Фото: getty images
Этот инновационный способ мониторинга позволит миллионам диабетиков во всем мире обойтись без регулярной болезненной процедуры забора крови.
Именно необходимость часто делать уколы приводит к тому, что люди нередко откладывают измерение уровня сахара в крови и вовремя не замечают критического уровня.
Как рассказала в интервью BBC Radio 4 один из разработчиков устройства Аделина Или, на данном этапе пока трудно судить о том, сколько будет стоить новый глюкометр - для начала нужно найти инвесторов и запустить его в производство.
По прогнозу Или, подобный неинвазивный глюкометр сможет производить около 100 замеров в день.
Ученые надеются, что их гаджет будет запущен в массовое производство уже в ближайшие пару лет.
Как работает неинвазивный глюкометр? Его сенсор не проникает сквозь кожу, а как бы высасывает глюкозу из межклеточной жидкости через волосяные фолликулы, к которым присоединяются мини-сенсоры.
Каждый из этих сенсоров "концентрируется" на небольшом участке вокруг одной луковицы, что увеличивает точность измерений.
Интересно, что калибровать это устройство не нужно - в отличие от обычных инвазивных глюкометров, которые необходимо настраивать определенным образом, чтобы избежать критических разногласий с лабораторными исследованиями. Например, одни устройства калибруются под венозную плазму, другие - под капиллярную кровь.
"Как один из компонентов [устройства] мы использовали графен, так как у него есть важные преимущества, это надежный и гибкий проводник, потенциально дешевый и экологичный", - рассказала либо.
Ученым необходимо провести клинические испытания, в том числе чтобы оптимизировать работу сенсоров, а также убедиться в круглосуточной функциональности устройства.
Пока исследователи проверили эффективность нового глюкометра на свиньях и людей - здоровых добровольцах.
Университет Бата - один из научно-исследовательских центров, которые пропагандируют открытость исследований на животных. Этом на его сайте посвящен целый раздел, где можно найти информацию по этой теме в связи с деятельностью университета.
Ученые из Бата не первые, кто решил облегчить судьба диабетиков с помощью графена.
В 2016 году корейские ученые опубликовали в научном рецензируемом сборнике свою разработку глюкометра, также сделанного по принципу пластыря с использованием графена.
Проект этого устройства в виду, что устройство будет считывать уровень сахара в крови путем всасывания пота.
Графен - двумерный материал, состоящий из углерода толщиной в один атом. Его структура представляет собой гексагональную кристаллическую решетку.
В 2010 году за изобретение технологии получения графена физикам, выпускникам МФТИ Андрей Гейм и Константин Новоселов присудили Нобелевскую премию.
По проекту, конструкция корейского неинвазивного глюкометра позволяла не только проводить анализ на сахар, но и при необходимости делать срочную инъекцию метформина снижает уровень глюкозы.
Метформин должен вводиться в подкожную ткань с помощью миниатюрных игл длиной только в 1 мм и диаметром в 0,025 мм. И здесь конструкторы столкнулись с проблемой: доза оказалась слишком велика, чтобы ее можно было ввести через такой небольшой гаджет как глюкометр-пластырь.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире больше 400 млн человек страдают диабетом.
В долгосрочной перспективе этот диагноз часто приводит к потере зрения и конечностей, а также почечной и сердечной недостаточности.
Напомним, в Украине ежегодно растет количество детей больных сахарным диабетом.