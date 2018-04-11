Американцы грозят нанести удар по Сирии с минуты на минуту

Антон Чаблин

На фото: USS Donald Cook (Фото: defense.gov)

Материал комментируют: Раис Сулейманов

Дональд Трамп, подстегиваемый «ястребами» из своего окружения, готовится нанести удар по Дамаску. Речь может идти о повторении сценария 1999 года, когда после натовских бомбардировок был до основания разрушен Белград и погибли более тысячи мирных жителей.

Кто большая угроза миру — Асад или Трамп?

Дональд Трамп считает, что для атаки на правительственные здания в Дамаске ему развязала руки информация о применении сирийскими войсками химического оружия в одном из пригородов Дамаска — городке Дума. Она появилась вечером в субботу со ссылкой на волонтерское движение «Белые каски» (выступает с резкой критикой ) и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (он базируется в Лондоне).

Сообщения о химатаке появились на следующий день после того, как Государственное казначейство США, возглавляемое Стивеном Мнучином, ввело новые санкции в отношении России… обвинив ее в поддержке режима Асада. А накануне объявления санкций в кипрский порт Ларнака зашел американский эсминец USS Donald Cook — тот самый, с которого, вероятно, и будут нанесены удары управляемыми ракетами Tomahawk по Дамаску.

Совпадение? Конечно, нет. Скорее, заранее выверенная цепочка событий. В общем, вся история с «химатакой» в Думе очень напоминает повод, который в 2003 году использовали американцы, чтобы начать набег в Ирак. Саддама Хусейна обвинили в создании оружия массового поражения… которого затем в Ираке так и не обнаружили.

Одним из «ястребов», подталкивавших американскую администрацию к войне сначала с Афганистаном, а затем с Ираком, был тогдашний заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями Джон Болтон. С понедельника Трамп назначил Болтона, консервативные и антироссийские взгляды которого за годы пребывания за пределами Белого дома только укрепились, своим советником по национальной безопасности.

Израиль метит в «Ось сопротивления»

Ни представителей международных правозащитных групп, ни дипломатов в Думе в момент «химатаки» не было. Не было западных журналистов. Фактически, вся информация шла исключительно от представителей оппозиции. Тем не менее, этого показалось довольно западным дипломатам, чтобы возложить всю вину за применение отравляющих веществ и массовую гибель мирных жителей на сирийское руководство.

Как тут не вспомнить, что именно Джон Болтон и сумел убедить Джорджа Буша-младшего в существовании секретной ядерной программы у Саддама Хусейна… которой на самом деле никогда не существовало. В ход тогда пошли как раз документы о поставках уранового концентрата из Нигера, которые якобы раздобыла британская разведка и передала ЦРУ. Документы были подделкой.

На следующий день после появления новостей про «химатаку» в Думе представитель США при ООН Никки Хейли на экстренно созванном заседании Совета безопасности безапелляционно заявила, что у России «руки покрыты кровью сирийских детей».

Спустя несколько часов после выступления Хейли был нанесен ракетно-бомбовый удар по одной из ключевых авиабаз сирийских правительственных войск T-4, которая расположена близ Пальмиры — в провинции Хомс. Иранское государственное информагентство Tasnim сообщило, что в результате авианалета погибли 14 человек, между которых семеро — это иранские военнослужащие (в том числе один полковник).

На авиабазе могли находиться российские военные советники и бойцы ливанского движения «Хезболла». Такое соседство неслучайно: Ливан, Иран и Сирия считают себя частью «Оси сопротивления» — союза сил, противостоящих американскому и израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

Именно Израилем было совершено набег на сирийскую военную базу, заявили в Министерстве обороны России: были выпущены восемь управляемых ракет с двух самолетов F-15 (пятеро из них удалось сбить средствами сирийского ПВО).

Официальные лица Израиля отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Между тем, стоит напомнить, что Израиль в феврале уже осуществлял легкий удар по авиабазе T-4, с которой предположительно были выпущены несколько боевых иранских дронов.

Теперь же весь Ближний Восток замер в ожидании решения Дональда Трампа — вечером в среду, то есть уже сегодня, истекают 48 часов, которые он отвел себе, чтобы обдумать ответ на «химатаку» в Думе. У сирийских берегов в Средиземном море уже стянута ударная американская группировка — она, по совпадению, оказалась здесь как раз в преддверии событий в пригородах Дамаска.

Сулейманов: новости могут быть фейковыми

С просьбой прокомментировать последние события в Сирии «Свободная пресса» обратилась к ведущему эксперту Института национальной стратегии, главному редактору научного журнала «Мусульманский мир» Раису Сулейманову.

— Раис Равкатович, на ваш взгляд, насколько состоятельны обвинения в адрес Башара Асада в применении химоружия?

— Война в Сирии длится дольше, чем шла Вторая мировая война. И на разных этапах войны в Сирии уже много раз звучали обвинения в адрес Башара Асада в применении химического оружия. Но насколько эти обвинения были обоснованы и справедливы, неизвестно до сих пор.

Заметьте, демонизация Башара Асада не дала Западу эффекта, на который был расчет: ни Москва, ни Тегеран не отвернулись от своего союзника. И, как видим, Асад до сих пор у власти и считается законным правителем страны — пусть даже его в качестве такого не признают на Западе.

— Зато в нынешнем году Запад в целом молчаливо воспринял даже сообщения о бомбардировках Восточной Гуты сирийскими войсками. И тут — новости о якобы химатаке в Думе.

— Заметьте, весь 2017 год в целом для России был очень успешен по направлению Ближнего Востока. Вспомните, что даже саудиты, до этого прохладно относившиеся к Москве, вдруг едут в Россию всей династией, признавая успехи Кремля. Дошло до удивительного: даже Катар — этот маленький, но влиятельный спонсор исламистских группировок по всему миру — неожиданно отменяет визы для россиян, причем в одностороннем порядке (со стороны России катарцам визы не отменены).

И это при том, что в 2017 году Катар и Саудовская Аравия друг другу противостояли, между ними началась «холодная война». Соответственно, чтобы вот этот подъем влияния и авторитета России в ее политике на Ближнем Востоке сбить, необходимо было чем-то очернить Москву. Обвинение в поддержке Асада, якобы применившего химоружие, вполне подходит для такого очернения. Причем эти обвинения прозвучали сразу после успешного визита в Анкару.

— Могли ли новости о химатаке быть фейковыми?

— В политике руководствуются нередко циничным расчетом, к сожалению. Так что ничего исключать нельзя.

— Но вряд ли нет взаимосвязи между тем, что 6 апреля был представлен доклад министра финансов Стивена Мнучина с фактами военной поддержки Россией Асада, а уже на следующий день появляются новости из «отравленной Думы. После чего Трамп грозится нанести удар по Сирии.

— Можно сделать вывод, что череда последних событий вокруг Сирии связана с расширением и ужесточения санкционного списка в отношении российских олигархов. Но все же новый виток санкций не стоит его напрямую связывать только с тем, что Россия поддерживает Башара Асада.

Сейчас основные причины кризиса в российско-американских отношений сводятся к действиям Москвы по отношению к Украине (Крым и Донбасс) и якобы вмешательствам России в избирательный процесс в США. А упреки в поддержке Москвой Башара Асада — лишь одно из многих обвинений в адрес России со стороны Вашингтона.

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