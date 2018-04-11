Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели проверки части объектов по всей территории страны на соблюдения требований пожарной безопасности. В суд уже подали иски на закрытие 37 объектов, из которых 16 торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Из более 30 тысяч объектов с массовым пребыванием людей уже проверили 1319 объектов. Из них 937 дошкольных и школьных учебных заведений, 56 больниц, 326 ТРЦ и объектов досуга. В ходе проверок обнаружили как минимум 15 тысяч нарушений, из которых 5 тысяч были не устранены в течение долгого времени.

В Донецкой, Сумской и Тернопольской областях не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий.

"В целом к ​​руководителям объектов применено 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности, в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них - 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учебных заведений, 3 больницы", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

В настоящее время в Киеве проверяют девять торгово-развлекательных центров из 357.

"Из них сегодня можно говорить, что в" Магеллан "и" Дрим Тауне "уже выявлены нарушения, которые создают опасность для людей", - добавил Чечеткин.

Как сообщал svodka.net ранее, некоторые торговые сети не пускают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводят проверки пожарной безопасности.

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