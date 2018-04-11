Чиновник требовал $6 тыс. за закрытие уголовного производства по
делу о самовольном захвате 50 га земель сельхозназначения, сообщили
в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Замглавы
прокурора и двух посредников задержали после получения взятки Фото:
ssu.gov.ua В спецслужбе отметили, что прокурор требовал $6 тыс. за
закрытие уголовного производства по делу о самовольном захвате 50
га земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов
Винницкой области.Заместителя руководителя прокуратуры и двух
посредников задержали по месту их жительства после получения всей
суммы взятки.Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368
(получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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