Порошенко определил его как неотложный

Минфин считает, что законопроект №8157 требует существенной доработки, следовательно выдвинул 18 критических замечаний, - говорится в письме министра Александра Данилюка от 4 апреля на имя первого заместителя председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Николая Паламарчука, ИНФОРУМ "ФинКлуб" .

В частности, министерство считает, что некоторые положения законопроекта могут стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.

Также Минфин указывает на дублирование функций НАБУ и НБФБ, непрозрачный процесс отбора директора бюро и на лишний доступ директора к секретной информации, забюрократизированность работы руководящих органов НБФБ и многое другое.

Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".

В начале апреля Порошенко определил законопроект как неотложный.