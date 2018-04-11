|Минфин раскритиковал законопроект о Нацбюро финбезопасности
|11.04.2018 12:45
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Порошенко определил его как неотложныйМинистерство финансов раскритиковало законопроект №8157 Нины Южанина и группы депутатов о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Министр финансов Александр Данилюк не рекомендует Верховной Раде принимать его даже в первом чтении.
Фото: epravda.com.ua
Минфин считает, что законопроект №8157 требует существенной доработки, следовательно выдвинул 18 критических замечаний, - говорится в письме министра Александра Данилюка от 4 апреля на имя первого заместителя председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Николая Паламарчука, ИНФОРУМ "ФинКлуб" .
В частности, министерство считает, что некоторые положения законопроекта могут стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.
Также Минфин указывает на дублирование функций НАБУ и НБФБ, непрозрачный процесс отбора директора бюро и на лишний доступ директора к секретной информации, забюрократизированность работы руководящих органов НБФБ и многое другое.
Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".
В начале апреля Порошенко определил законопроект как неотложный.
21 декабря 2016 Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одной из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.