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Минфин раскритиковал законопроект о Нацбюро финбезопасности
11.04.2018 12:45
Минфин раскритиковал законопроект о Нацбюро финбезопасности
Порошенко определил его как неотложный
Министерство финансов раскритиковало законопроект №8157 Нины Южанина и группы депутатов о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Министр финансов Александр Данилюк не рекомендует Верховной Раде принимать его даже в первом чтении.
Минфин раскритиковал законопроект о Нацбюро финбезопасности Фото: epravda.com.ua

Минфин считает, что законопроект №8157 требует существенной доработки, следовательно выдвинул 18 критических замечаний, - говорится в письме министра Александра Данилюка от 4 апреля на имя первого заместителя председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Николая Паламарчука, ИНФОРУМ "ФинКлуб" .

В частности, министерство считает, что некоторые положения законопроекта могут стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.

Также Минфин указывает на дублирование функций НАБУ и НБФБ, непрозрачный процесс отбора директора бюро и на лишний доступ директора к секретной информации, забюрократизированность работы руководящих органов НБФБ и многое другое.

Напомним, Президент Петр  Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".

В начале апреля Порошенко определил законопроект как неотложный.

21 декабря 2016 Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одной из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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