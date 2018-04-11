В среду, 11 апреля, в центре Харькова было обнаружено тело мужчины в мешке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, тело обнаружили на площади Фейербаха.

"Работники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что о оподозрительном мешке под мостом сообщил прохожий. Тело было направлено на вскрытие для установления причин смерти.

Сведения по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net, в пятницу, 16 марта, в Подольском районе Киева около 22:00, обнаружили тело мужчины .

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