Сегодня ночью боевики из тяжелого вооружения вновь обстреляли жилые помещения в старой части города. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает

"Сейчас в полицию поступила информация о 2 поврежденных домовладениях. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстрел со стороны оккупированного Донецкая начался в 20 часов вечера и не утихал до 5:00 утра. Вследствие попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Лермонтова. Обломками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители дома не пострадали.



Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции пока находится в пострадавшем районе, обследует территорию, собирает информацию о других повреждения и оказывает помощь мирным жителям. Данный факт квалифицированы по ч.2 ст.258 (террористический акт - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.

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