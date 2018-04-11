|Обстрел Авдеевки квалифицировали как террористический акт
|11.04.2018 12:51
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Сегодня ночью боевики из тяжелого вооружения вновь обстреляли жилые помещения в старой части города. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает
"Сейчас в полицию поступила информация о 2 поврежденных домовладениях. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстрел со стороны оккупированного Донецкая
начался в 20 часов вечера и не утихал до 5:00 утра. Вследствие
попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице
Лермонтова. Обломками артснарядов повреждены окна, двери, заборы,
крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители дома не
пострадали.
Как сообщал разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.