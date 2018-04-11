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Глава МИД Латвии о протестах РФ против латышского языка в русских школах страны: Пусть посмотрят на себя
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11.04.2018 12:52
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Дети в Латвии после обязательного перехода школ на латышский язык
"будут в выигрыше" и получат больше шансов на рынке труда, если
будут знать несколько языков, отметил министр иностранных дел
Латвии Эдгарс Ринкевичс. Ринкевичс заявил, что в попытках
России давить на Латвию через тему русскоязычных школ нет ничего
нового Фото: EPA "Пусть посмотрят на себя", – заявил
министр.Ринкевичс считает, что дети в стране после обязательного
перехода школ на латышский язык "будут в выигрыше" и получат больше
шансов на рынке труда, если будут знать несколько языков.Он
добавил, что в попытках России давить на Латвию через тему
русскоязычных школ нет ничего нового, но Латвия их категорически
отвергает.22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об
образовании, которые предусматривают постепенный переход школ
национальных меньшинств на обучение на государственном
языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном
году.Всего в Латвии действует 168 начальных и 108 средних школ, где
обучение проходит на русском языке.При этом, по данным
минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые
сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до
85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к
латвийскому закону об образовании.2 апреля президент Латвии
Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.Мэр
Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в
Конституционном суде.
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