Дети в Латвии после обязательного перехода школ на латышский язык "будут в выигрыше" и получат больше шансов на рынке труда, если будут знать несколько языков, отметил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Ринкевичс заявил, что в попытках России давить на Латвию через тему русскоязычных школ нет ничего нового Фото: EPA "Пусть посмотрят на себя", – заявил министр.Ринкевичс считает, что дети в стране после обязательного перехода школ на латышский язык "будут в выигрыше" и получат больше шансов на рынке труда, если будут знать несколько языков.Он добавил, что в попытках России давить на Латвию через тему русскоязычных школ нет ничего нового, но Латвия их категорически отвергает.22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действует 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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