|Путин вызвал замешательство в сети своим ростом
|11.04.2018 12:54
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В сети снова высмеяли рост президента России Владимира Путина, который на последних фото не соответствует официальным данным.
Показательное фото опубликовал на своей странице в блогер Алексей Голобуцкий, обратив внимание на разницу в росте между Путиным и его премьером Дмитрием Медведевым, передает .
"И снова о росте Путина и его окружения на Пасху. Рост Медведева - 162 см, Путина - 170 см, рост мэра Москвы Собянина (крайний справа, чуть не на голову выше) - 177 см. В чем подвох? Карликов немножко слишком углУбили - опять ассистенты перестарались?))" – подписал снимок он.
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