Сирийские военные перебросили часть авиации в Хмеймим из-за угрозы удара США

Сирийское военное командование в рамках подготовки к удару США перебросило часть военный авиации на российскую авиабазу Хмеймим, а также эвакуировало военных из ряда командных пунктов, сообщила в среду французская со ссылкой на собственные источники.

"Еще в понедельник сирийцы начали покидать свои наиболее крупные авиабазы", - сообщил изданию знаток по Ближнему Востоку, просивший не называть его имя.

В частности, по информации Le Figaro, эвакуирован персонал с военного аэродрома в городе Думейр близ Дамаска. Именно там базировались самолеты, наносившие в последнее время удары по Восточной Гуте, отмечает издание.

"Также были эвакуированы люди с основных командных пунктов армии (Сирии - ИФ)", - пишет газета.

Данные о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим газета получила от "ооновского источника". В статье подчеркивается, что эта база, судя по всему, не станет мишенью в случае решения США нанести удары по Сирии. По словам одного из экспертов, опрошенных французским изданием, таким образом сирийская сторона старается обеспечить защиту наиболее современным из имеющихся у нее видов вооружения.

Le Figaro также отмечает, что в последние дни в Сирии в начало удара США усилилось сотрудничество между Ираном, РФ и Сирией. По информации газеты, в настоящее время на сирийской территории находится иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным подразделением "Аль-Кудс", которое является частью Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Предполагается, что он должен определить, как должны действовать примерно две тысячи иранских военных советников, находящихся в настоящее время в Сирии.

"Помимо управления иранским контингентом, присутствие в Сирии Касема Сулеймани может указывать на подготовку ответа на удары западных стран (по Сирии - ИФ)", - полагает Le Figaro.

"У них (иранцев - ИФ) есть возможность проводить атаки, нацеленные против американских военных, остающихся в Ираке и Сирии, хотя это непростая задача", - заявил один из опрошенных газетой экспертов.

Издание также приводит слова неназванного французского военного эксперта, пояснившего, что элементы российской системы ПРО в Сирии способны защищать не только объекты, на которых базируются военные РФ, но и наиболее важные объекты сирийских властей. По его мнению, в случае необходимости США и их союзникам удастся обойти эту систему ПРО, "так же, как сделали израильтяне в ночь на понедельник при ударе по авиабазе Т-4". "Однако эффект (от авиаударов в таком случае - ИФ) будет ограниченным", - добавил он.

США и некоторые их союзники обвиняют Дамаск в применении химоружия против экстремистов в Восточной Гуте. Власти Сирии обвинения отвергают. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения ударов по Сирии в ответ на химатаку.