В Малайзии туристам удалось снять на видео схватку питона и кобры, пишет Asia one .

Рептилий заметили в ботаническом саду штата Пенанг. Змеи провели в неподвижном состоянии около двух часов. Один из туристов даже решил проверить, жива ли кобра, и потрогал палкой ее голову - в ответ змея пошевелилась.

Также туристы рассказали, что длина питона составляла около двух метров, в то время, как кобра достигала четырех метров в длину.

Стоит отметить, что очевидцы так и не смогли увидеть итог борьбы.

Как сообщал svodka.net, на территории Житомира сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям словили змею, которая неизвестным образом оказалась на кухне частного дома .

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