Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье отпразднует в Киеве свой юбилей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кабалье: Все мои лучшие дуэты были в какой-то степени импровизацией Фото: EPA В интервью изданию "День" она призналась, что намерена спеть на украинском языке."Я готовлюсь к этому. Мне поможет ваш певец. Мы еще не выступали вместе, но кто знает, вероятно, сложится неожиданный для нас обоих замечательный дуэт. В конце концов, все мои лучшие дуэты были в какой-то степени импровизацией: с Фрэнком Синатрой, с Мэрилин Хорн, заменив которую в 1965-м в Нью-Йорке, я стала той, кого пресса называет звездой", – рассказала она.Помимо перечисленных в интервью исполнителей, певица сотрудничала с фронтменом британской группы Queen Фредди Меркьюри и швейцарской группой Gotthard, греческим электронным музыкантом Вангелисом.Планируется, что в украинской столице Кабалье споет с певцом Александром Пономаревым.Концерт Кабалье в Киеве состоится 14 апреля в 19.00 во Дворце искусств "Украина".Монсаррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне.Она знаменита своей техникой бельканто. Певица исполнила около 90 ролей в классических операх. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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