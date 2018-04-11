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Монсеррат Кабалье споет в Киеве на украинском языке
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11.04.2018 12:59
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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье отпразднует в Киеве свой
юбилей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабалье: Все мои лучшие дуэты были в какой-то степени импровизацией
Фото: EPA В интервью изданию "День" она призналась, что намерена
спеть на украинском языке."Я готовлюсь к этому. Мне поможет ваш
певец. Мы еще не выступали вместе, но кто знает, вероятно, сложится
неожиданный для нас обоих замечательный дуэт. В конце концов, все
мои лучшие дуэты были в какой-то степени импровизацией: с Фрэнком
Синатрой, с Мэрилин Хорн, заменив которую в 1965-м в Нью-Йорке, я
стала той, кого пресса называет звездой", – рассказала
она.Помимо перечисленных в интервью исполнителей, певица
сотрудничала с фронтменом британской группы Queen Фредди Меркьюри и
швейцарской группой Gotthard, греческим электронным музыкантом
Вангелисом.Планируется, что в украинской столице Кабалье споет с
певцом Александром Пономаревым.Концерт Кабалье в Киеве состоится 14
апреля в 19.00 во Дворце искусств "Украина".Монсаррат Кабалье
родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне.Она знаменита своей
техникой бельканто. Певица исполнила около 90 ролей в классических
операх.
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