Адвокат Игорь Черезов считает «маразмом» возбуждение уголовного дела против свидетеля Дмитрия Суса за якобы дачу «заведомо ложных» показаний в суде по обвинению в коррупции члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского.

Об этом Черезов написал на своей странице в Facebook.

«Как Вы думаете, что сделала Генеральная прокуратура после показаний Суса Д. о том, что дело по обвинению Гречковского П., члена ВСП, изначально заказное и хорошо оплаченное? Конечно! Возбудили уголовное дело! Ведь Сус Д. дал прямые показания о том, кто раздавал команды и платил деньги за выполнение распоряжений «САМОГО!» о «необходимости любым способом сбить Гречковского с дистанции». …Я все понимаю, но, мягко говоря, странно, возбуждать уголовное производство за дачу заведомо ложных показаний в суде… Оно, конечно, безнаказанно показания Суса оставлять нельзя, но ведь хотя у кого-то в ГПУ должно быть юридическое образование, чтобы понять, что это маразм!?», — написал Черезов.

Он также иронизирует, что такие действия Генеральной прокуратуры могут оказаться «хитроумным ходом», «чтобы Сус, давая пояснения по делу о своих, заведомо ложных показаниях в Шевченковском суде, приобщил к делу и обнародовал доказательства тотальной коррупции в Генеральной прокуратуре Украины».

«Легализовать, так сказать, предоставить следствию те самые документы и записи, о которых он часто заявлял, с голосами и лицами разных узнаваемых лиц, раздающих указания о том, как «сбить с дистанции». Хотя, лично я, как в желании наказать за коррупцию, так и в хитроумности, сомневаюсь…», — отметил адвокат.

«Ну что, раз есть производство о даче заведомо ложных показаний, мы, по всей видимости, услышим и про другие хорошо оплаченные заказные дела», — добавил И. Черезов.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус на допросе в суде заявил о фактах возможной фальсификации уголовных производств против народного депутата Украины Сергея Рыбалки, а также против члена ВСП Павла Гречкивского.

Сус также заявил о возможном участии в процессе фальсификации соучредителя сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. По словам Суса, дело Рыбалки можно отнести к тем производствам, в которых был «повышенный интерес моего руководителя или еще высшего руководителя над ним». Он рассказал, что с целью ускорить рассмотрение этого и других дел в департамент приходил экс-заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов. «По образно говоря, педалированию всех дел, существуют относительно Рыбалки», — отметил Сус.

На уточняющий вопрос адвоката об отношениях Буткевича и руководства Генеральной прокуратуры Украины, Сус утвердительно ответил: «Из того, что мне известно, он лучший друг Луценко».

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