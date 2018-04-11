В Соединенных Штатах Америки фанат известной поп-певицы Тейлор Свифт ограбил банк. Об этом сообщает NME .

Мужчину по имени Брюс Роули подозревают в ограблении, которое он совершил, чтобы произвести чувство на исполнительницу.

После ограбления мужчина сел в автомобиль и направился к дому певицы. Прибыв к ее особняку, он перебросил часть похищенных средств на территорию дома. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Кроме того, местные власти пояснили, что Роули заявил о влюбленности в Тейлор Свифт. Он надеялся, что его поступок поможет завоевать сердце.

Как сообщал svodka.net ранее, популярная американская певица Тейлор Свифт известна своими экстравагантными подарками фанатам. Иногда она посещает свадьбы поклонников, а также устраивает чаепития у себя дома.

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