Главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко обещает расправиться с пенсионерами, которые получают «двойные» выплаты. На днях самопровозглашённый вождь непризнанной республики издал соответствующий приказ. Тех, кто получает деньги в «ДНР» и в то же время ездит за пенсией в Украину, по законам псевдореспублики будут штрафовать. Более того, за нарушения так называемого указа ещё и сепаратистские выплаты отменят на полгода. Такой запрет мародёры якобы введут уже с 1-го мая.

Идеологи «русской весны» оригинально объясняют свои сомнительные действия. Якобы руководство республики берёт на себя пенсионное обеспечение своих граждан, которые не должны испытывать неудобств по выезду на «временно подконтрольную Киеву» территорию. И дату 1 мая они тоже называют не случайно. Видите ли, необходим месяц, «чтобы граждане республики успели привыкнуть к нововведению, направленному на повышение патриотической сознательности».

В то же время, чтобы пенсионеры не ощутили финансовых трудностей, атаман боевиков обещает повысить «республиканские» выплаты. Возникает резонный вопрос: откуда он эти деньги возьмёт в и так нищей республике? Ответ вполне ожидаемый: у тех же оштрафованных пенсионеров. Одной рукой отбираем, а второй — отдаём. Всё должны быть, по идее, довольны! А вообще непонятно, как террористы собираются вычислять «пенсионных туристов». Неужели будут проводить соцопросы или гадать на кофейной гуще?

«В 2018 году мы планируем закрыть очень много вопросов. В первую очередь, рассмотреть вопрос повышения пенсий, минимальных заработных плат и стипендий», — отметил Захарченко на одной из пресс-конференций.

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Конечно, причин данного «указа» может быть множество, но самые вероятные — две.

Первая — в окончательно обедневшей республике паника, и следовательно «глава ДНР» судорожно ищет новый источник доходов, опасаясь бунтов, которые могут плохо сказаться на его здоровье.

Вторая — самопровозглашённые «власти ДНР» хотят окончательно, как стадо, загнать людей с временно оккупированных территорий Донецкой области в своеобразное гетто, полностью лишив их связи с внешним миром, что уже в скором времени позволит самому Захарченко чувствовать себя Ким Чен Ыном.

Но, судя по уровню жизни дончан и поведению боевиков, вероятно и одно, и другое.

А вот спустя несколько дней после появления этой новости в сети, власть «главаря Донецкой Народной Республики» опровергла подлинность того «указа» о запрете на получение украинских пенсий. В администрации назвали её фальшивкой, призванной «дестабилизировать» обстановку в и без того подуставшей республике.

«Наоборот, Александр Захарченко часто в общении с представителями СМИ подчёркивал, что пенсионеры могут свободно получать как украинскую, так и республиканскую пенсию, если у них есть такая возможность», — сказано в открытом обращении одного из пророссийских СМИ.

Похоже, что главный боевик, как только увидел реакцию людей на свой очередной глупый приказ, не на шутку струхнул. После чего быстро изменил своё решение на противоположное. Или же просто посетил «государственную казну», после чего спустился с небес на землю и осознал, что обещанные доплаты будут состоять исключительно из пыли и паутины, что для него опять же может плохо кончиться.

В любом случае, это уже никак не повлияет на массовое бегство людей из «молодой, динамично разваливающейся республики»…

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