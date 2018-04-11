Сыр — вкусный и знаменитый в нашей стране продукт. Он идеален во многих блюдах и сам по себе. Но есть одна серьезная проблема — качество сыра.

Мы, конечно, уже привыкли к разного рода пищевому фальсификату: есть сметана, а есть сметанный продукт, есть пирожные с растительным кремом и “постное сливочное масло”. Точно так же различают сыр и сырный продукт, пишет со ссылкой на .

“Разве это имеет значение?” — спросите вы. Ведь по вкусу эти два вида продуктов почти не отличимы (встречаются очень даже качественные подделки), а стоимость последнего намного ниже.

А я отвечу: “Имеет. Уж поверьте!” Основной аргумент в пользу сыра — его натуральность. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Еда должна быть источником полезных и важных элементов и соединений. Сырный же продукт делают из вредного пальмового масла, которое провоцирует появление холестериновых бляшек, лишний вес и повышает риск сахарного диабета.

Способы определить некачественный сыр:

Согните ломтик сыра (комнатной температуры) под углом 90 градусов. Если он треснул на сгибе, то перед вами подделка.

Нормальный сыр не должен крошиться. В противном случае это смесь пальмового масла, сухого молока и красителей.

Наличие дырок. Это может показаться смешным, но именно “дырявость” сыра определяет его качество. В среде сыроделов идеально гладкая текстура считается своего рода пороком.

Низкая цена. Как ни печально, но качественный твердый сыр не может быть дешевым.

Вердикт очевиден: лучше заплатить немного больше, купить немного меньше сыра, но быть стопроцентно уверенными, что вы едите то, что полезно и не нанесет убыток здоровью.

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