Методичная работа над ликвидацией неуравновешенного гопника и его братвы, сеющих беспорядок и войну, будет активизирована.

Российскую Федерацию в ООН уже переименовали в «российский режим». Именно так выразился постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, на что россияне отреагировали «почтительной просьбой воздержаться впредь», информирует svodka.net.

Эта, казалось бы, маленькая деталь означает одно, в Белом доме Путин официально признан диктатором со всеми вытекающими последствиями. Если раньше в Пентагоне рисовали «Ось зла»: Москва-Тегеран-Пхеньян, то теперь — лично Путина в Вашингтоне открыто приравняли к таким диктаторам, как Муаммар Каддафи или Садам Хусейн, для которых противостояние с США закончилось очень плачевно.

А значит, методичная работа над ликвидацией неуравновешенного гопника и его братвы, сеющих беспорядок и войну, будет активизирована.

И для Кремля этот звонок прозвучал сразу же после того, как нововведенные США санкции против семи крупнейших российских олигархов и подконтрольных им компаний, уже пошатнули российский фондовый рынок и сильно ударили по курсу рубля.

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Этот удар был нанесен по одному из самых больных мест Путина — активам людей, чья лояльность обеспечивает бессменность хозяина Кремля уже многие годы. И теперь Путин явно размышляет над тем, как ему покрыть счет, минимум, на 11 миллиардов долларов прямых убытков, который ему выставят российские олигархи. Ведь именно их интересы он обязался защищать и оберегать как зеницу ока.

К этой головоломке еще один «сюрприз» преподнес сирийский друг Путина — Башар Асад, вновь пустивший в ход химическое оружие. И 150 погибших и более тысячи пострадавших в результате варварской атаки, потребовали от Белого дома максимально жесткого ответа, особенно на фоне отравление Скрипалей в Британии.

«Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада», — написал Трамп в «Твиттере».

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Пока в Вашингтоне раздумывают будет ли это высокоточный удар по «ихтамнетам», очередные санкции против мягкого подбрюшья Путина или еще более жесткий ответ. А Кремлю остается лишь ожидать, что именно выберет Белый дом уже в ближайшие дни.

Это ситуация очень схожа с банальной бытовой историей, когда к нашкодившему питомцу идут со словами «я сейчас тебе задам». Питомец знает, что виноват и терпеливо ждет необратимого наказания, всем своим видом показывая непричастность к происходящему.

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