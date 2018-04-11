На неподконтрольных участках Донбасса оккупационными администрациями вместе с российским оккупационным командованием активизированы пропагандистские мероприятия с целью углубления идеологического влияния на местное население, в том числе молодежь школьного возраста. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает

"В частности, под видом т.н. "Военно-патриотического воспитания молодежи" предусматривается принудительное привлечение школьников к занятиям с идеологической, тактической и огневой подготовки", - сказал спикер.

По его словам, согласно распоряжению так называемого "Министерства образования и науки" российской оккупационной администрации на временно оккупированной территории Донецкой области, определены обязательным к изучению предмет "начальная военная и медико-санитарная подготовка".

"Одним из этапов оценки указанных предметов для выпускников будет выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия и нормативов по тактической подготовке. Оценивание оккупанты предусматривают проводить на материально-технической базе соединений и частей российских оккупационных войск", - отметил он.

Как сообщал разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.

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