|Реформа ВСУ: Что удалось изменить в 2017
|26.12.2017 17:35
|
Министерство обороны Украины отчиталось о проделанной работе за 2017 год.
Результаты на своей странице в Facebook опубликовал руководитель ведомства Степан Полторак.
Так, между достижений реформы в оборонной сфере генерал армии указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учений на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.
Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.
Читайте: Боевики выпустили более 20 мин по позициям ВСУ вокруг Крымского
Поделитесь статьей с друзьями