Министерство обороны Украины отчиталось о проделанной работе за 2017 год.

Результаты на своей странице в Facebook опубликовал руководитель ведомства Степан Полторак.

Так, между достижений реформы в оборонной сфере генерал армии указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учений на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.

Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.

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