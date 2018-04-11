Социальные службы начали жесткую борьбу с матерями-одиночками, передает со ссылкой на .

Соцработники опрашивают соседей и приходят к матерям-одиночкам домой с проверками. Если в доме застукали мужчину, то мамам грозят даже судимости.

В марте этого года жительница села Заремля Барановского района Житомирской области была признана виновной в том, что незаконно оформила как мать-одиночка материальную помощь на ребенка.

«При оформлении документов Яна М. указала, что с отцом ребенка не проживает, он не помогает. Но по факту выяснилось, что они проживают вместе с 2014 года, связаны общим бытом, ведут хозяйство и воспитывают общего ребенка. В итоге обвиняемая нанесла убыток государству на 8,5 тыс. грн», — установило следствие.

Женщина призналась, что пошла на такой шаг из-за денег, которых катастрофически не хватает. Ее приговорили к штрафу — чуть более 2 тыс. грн и одному году заключения с испытательным сроком.

Согласно данным реестра судебных решений, только с начала года было несколько десятков подобных приговоров. Еще около сотни дел сейчас расследуются — следователи получают через суды доступ к личным делам и документам молодых мам. Больше только таких случаев в Закарпатье, также открыты уголовные производства в Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Донецкой областях. Все случаи идентичны — проживали с отцами, а при оформлении документов указывали, что не знают, где те находятся.

Суды, как правило, назначают разные наказания: некоторые отделываются денежными штрафами, но большинство — условными сроками на год. Правда, чаще только в зале суда мамы подпадают под амнистию.

Одинокие молодые мамы говорят, что помощь положена не всем, а только малоимущим.

«Нужно собрать кучу документов: кто прописан, выписку из реестра ЗАГСа, что в браке не состоишь, а ребенок был зарегистрирован без отца. Дальше каждые полгода все это собирать по новой и выстаивать очереди. К слову, когда я оформляла помощь, то в собесе предупредили, что могут прийти с проверкой. Хватило меня только на один раз, дальше посчитала, что потраченное время того не стоит. Но я видела мам, которые живут с отцами детей, судя по вещам, не бедствуют, ходят с дорогими телефонами, а помощь как одиночки получают, еще и субсидии оформляют», — рассказала нам жительница Винницы Анастасия.

К маме-одиночке из Анастасии приходили с проверкой — есть ли дома мужчина.

«Сначала попросили показать детские вещи, коляску, кроватку. Смотрели, нет ли дома мужских вещей. Но о том, кто живет в квартире, еще выясняют у дворников и почтальонов. Они про всех все знают, кто с кем и где живет», — говорит Анастасия.

Адвокат рассказывает, что чаще только о «фиктивном одиночестве» узнают от соседей и друзей, с которыми побили горшки.

«Участковый обошел соседей рядом, сверху и снизу — выяснил, живет ли там мужчина. Как часто бывает дома, гуляет ли с ребенком. Но иногда о таких схемах узнают от бывших подруг, с которыми поссорились. А был случай, когда неофициальная свекровь поквиталась с невесткой, она сама позвонила в орган опеки и сообщила о такой авантюре», — говорит адвокат.

Дальше, по его словам, соцслужбы обращаются в правоохранительные органы, а те уже берут через суды разрешения на доступ к вещам и личным вещам родителей, запасаются показаниями свидетелей. После этого, через суд не составляет труда доказать, что ребенок воспитывается в полной семье с биологическим отцом.

«Матери же признаются виновными в «мошенничестве» и «подделке документов», получают штрафы или небольшие уголовные сроки. А потом попадают под амнистию. При этом подобных уголовных дел и всевозможных проверяющих органов настолько много, что, по моим прогнозам, лет через пять судимости за хищения из бюджетов будут у четверти населения страны. Я знаю о подобных случаях, и теперь эти мамы ждут амнистии», — уверен адвокат.

Но больше только такие аферы ударяют и по действительным матерям-одиночкам. Они находятся под прицелом десятков проверяющих органов, которые из соцслужб превратились в спецслужбы, говорит адвокат.

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