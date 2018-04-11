Ночью в среду, 11 апреля, в префектуре Оита, расположенной в юго-западной части Японии, сошел оползень. Об этом сообщили в мэрии Накацу, передает РИА Новости .

На четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй в окрестностях Накацу сошла земля со склона поросшей кедром горы. Власти направили 290 человек на спасение и поиск пострадавших.

Согласно информации мэрии, в результате оползня погиб один человек, еще пять женщин пропали без вести.

В настоящее время причины оползня остаются неизвестными. Сейсмологи рассказали, что не зафиксировано ни землетрясений, ни проливных дождей, которые могут вызвать такие бедствия. Предположительно трагедия произошла в связи с эрозией почвы на склоне горы около городка Ябакэй.

Как сообщал svodka.net ранее, по состоянию на пятницу, 13 января, в американском штате Калифорния в результате сильных ливней и оползней погибли 18 человек .

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