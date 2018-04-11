|Россиян готовят к войне? Пользователей встревожил сюжет кремлевских пропагандистов
|11.04.2018 13:21
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За время правления российского президента Владимира Путина в России была создана и отработана практика создания фейков, чье влияние теперь распространяется на весь мир.
Пользователей социальных сетей встревожил сюжет на российском телевидении, в котором рассказывалось о правилах создания запаса вещей и продуктов на случай войны, информирует svodka.net.
Скриншот был опубликован в социальной сети Twitter.
«Российский зомбоящик готовит россиян к войне», — резюмировали в Мид Роиссии.
Люди в комментариях неоднозначно восприняли данный сюжет, отметив чрезмерно агрессивную риторику российских телеканалов: «А им лишь бы нагадить», «Наконец-то похаваем вдоволь в бомбубежище!!!» «Я не понял — идти в бомбоубежище или мы никому не нужны?» «О да! Оливковое масло — наше фсе!»
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Как сообщал «Апостроф», политик и российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что за время правления российского президента Владимира Путина в России была создана и отработана практика создания фейков, чье влияние теперь распространяется на весь мир.