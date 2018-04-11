|Террористы ИГИЛ угрожают Путину убийством во время проведения ЧМ-2018 (фото)
|11.04.2018 13:22
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Представители террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» пригрозили президенту РФ смертью и массовыми атаками во время проведения футбольного первенства летом 2018 года.
Об этом сообщает тематическое издание iSport.ua
Новые угрозы касаются президента России Владимира Путина и связаны с его действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.
На одном из плакатов нарисован джихардист после взрыва на стадионе, а на фоне цель наставлена на Путина и написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман»
Другой плакат показывает террориста, вооруженного пистолетом и взрывчаткой возле футбольного стадиона в России.
Плакаты впервые появились в Telegram и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation.