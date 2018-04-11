Представители террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» пригрозили президенту РФ смертью и массовыми атаками во время проведения футбольного первенства летом 2018 года.

Об этом сообщает тематическое издание iSport.ua

Новые угрозы касаются президента России Владимира Путина и связаны с его действиями на территории Сирии в поддержку президента страны Башара Асада.

На одном из плакатов нарисован джихардист после взрыва на стадионе, а на фоне цель наставлена на Путина и написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман»

Другой плакат показывает террориста, вооруженного пистолетом и взрывчаткой возле футбольного стадиона в России.

Плакаты впервые появились в Telegram и были распространены поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation.

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