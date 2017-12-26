|Почетный консул Израиля: Акты вандализма - не проделки хулиганов, а заказ по разрушению отношений между Израилем и Украиной
|26.12.2017 17:35
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25 декабря стало известно, что на входе в музей Холокоста написали: "Первый тост – за Холокост!" На здании областного архива, которое раньше было синагогой, появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!".Правоохранители открыли уголовное производство в связи с появлением антисемитских надписей по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины.
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