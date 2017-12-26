Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков пообещал взять под личный контроль расследование актов вандализма в отношении еврейских объектов в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вишняков: За сутки в Одессе осквернили неонацистскими знаками сразу три еврейских объекта Фото: Олег Вишняков / Facebook ."Только за одни сутки в Одессе осквернили неонацистскими знаками сразу три еврейских объекта. Беру под личный контроль расследование этих дел, которые просто хулиганством уже не назовешь", – написал он.Почетный консул призвал власть и деятелей культуры осудить проявления антисемитизма."Уверен, эти акты вандализма – не просто проделки хулиганов, а чей-то "заказ" по планомерному разрушению отношений между Израилем и Украиной", – подчеркнул Вишняков. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179244479487833&id=100022068459812 25 декабря стало известно, что на входе в музей Холокоста написали: "Первый тост – за Холокост!" На здании областного архива, которое раньше было синагогой, появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!".Правоохранители открыли уголовное производство в связи с появлением антисемитских надписей по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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