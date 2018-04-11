Легендарный украинский супертяжеловес, двукратный чемпион мира (64-5, 54 КО) решил попробовать себя в новом занятие.

15 апреля Кличко выступит в составе украинской рок-группы Rock-H, передает со ссылкой на .

Сообщается, что попробует себя в качестве барабанщика. Концерт состоится в киевском клубе Docker Pub.

Отмечается, что именно барабаны являются любимым музыкальным инструментом Владимира. В его доме для ударной установки есть специальная звукоизолированная комната, где Кличко может играть, не мешая родным.

Владимир познакомился с творчеством Rock-H пару лет назад, а не так давно закарпатская рок-группа даже посетила музей достижений Кличко, где, судя по всему, ребята и договорились о таком необычном эксперименте.

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