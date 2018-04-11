|Приготовься, Россия, потому что они придут: славные, новые и «умные». Трамп
|11.04.2018 13:29
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Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.
«Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии.
Приготовься, Россия, потому что они придут: славные, новые и «умные»!
Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!
Д. Трамп." — Написал Трамп.
Ранее США пообещали подумать над ответом на якобы химическую атаку в сирийской Думе. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, призвал США не идти на военную авантюру в Сирии.
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