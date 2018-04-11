|Стало известно, когда произойдет инаугурация Путина
|11.04.2018 13:30
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«Страна выбрала президента. И 7 мая, после вступления его в должность (инаугурация), правительство сложит свои полномочия согласно Конституции», – отметил Медведев.
Напомним, российские выборы президента состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66%, после обработки 99% протоколов.
Голосование проходило и на территории оккупированного Крыма. МИД Украины часто заявлял, что не признает результаты голосования на полуострове, а также призвал к этому международных партнеров. В ведомстве уточняли, что данный факт искажает результат в целом.
Позже Европейский Союз (ЕС) не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.
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