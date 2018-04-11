Когда пушек скапливается слишком много, они начинают стрелять сами

Александр Халдей

Кому я особенно не завидую в последние две недели, так это руководству Российского Генерального штаба. Принимать решения в атмосфере мечущихся по Сирии звездно-полосатых и иных обезьян с гранатой и не дать обезьянам эти гранаты начать взрывать – это надо обладать поистине фантастической выдержкой и хладнокровием.

Трамп в США каждый день принимает противоположные решения. Мир ещё никогда не видел такого слабого президента глобальной ядерной сверхдержавы. Его дёргают за нитки как куклу. Ему навязывают свои решения оголтелые психопаты, и Трамп старается перешибить их ещё более оголтелым идиотизмом. Судя по риторике и действиям американо-британского истеблишмента, всеобщая паранойя просто охватила американские и британские элиты и накрывает всё западное общество. Психически здоровых ставят на учёт в ФБР как подозрительных. Все оппоненты просто загнаны под лавку и сумасшедшим бесноватым просто некому сказать слово возражения. Очень похоже на Германию времён раннего Гитлера или Украину времён позднего Порошенко.

И это самое опасное состояние, в котором мир пребывал за последние 70 лет. Сейчас блефующие игроки в политический покер уже потеряли ощущение границы блефа и реальности и готовы всерьёз начать войну, потому что иного выхода из тупика, в котором оказались США, они не видят. Но готовы ли они реально платить цену за войну?

Очевидно, что США устали играть в шахматы и перешли к уличной драке. Поводы для войны поставлены буквально на поток. Неоконы уверены, что война всё спишет. Война поставит Трампа в полное подчинения ястребам Вашингтона и диктатура в США восторжествует окончательно. В Сирии единым ударом планируется решить вопрос разгрома Асада, вытеснения России и нанесения военного поражения Ирану. Идеально, если из Сирии война перекинется на Иран.

Трамп всё ближе подходит к черте, за которой пути назад для него уже не будет. Если после только, что Америка наговорила, она ограничится обычным ракетным ударом в несколько сотен ракет без перехода в тотальное наступление со столкновением с Россией и Ираном, а потом и с Турцией, то Трамп рискует стать политическим трупом. Но при эскалации войны Трамп теряет свой базовый электорат и становится политическим трупом ещё быстрее. Трамп слабый, он так и не смог подчинить себе силовиков и Конгресс, даже своих республиканцев он не смог заставит себя поддерживать. Трамп идёт на безумства, чтобы не дать себя уничтожить сговорившимся врагам.

Но чем больше он идёт на безумства, тем слабее становится. Он не может сказать «НЕТ!» и стукнуть кулаком по столу, не может посадить врагов в тюрьму и разгромить их коалиции. А в ситуации американского двоевластья именно война – лучшее средство захватить власть полностью. И решить вопрос власти при помощи войны, пожар которой Трампа сожрёт.

Но когда рассеется первый дым от взрывов ракет, до которых осталось буквально несколько часов, настанет такая другая реальность, которая может обвалить США. Если блицкрига не случится, то в Сирии произойдёт коалиция всех сил против США. И мы увидим, как САА, Иран и Россия, курды и турки одновременно со всех сторон устраивают Америке затяжную кровавую баню. Понятно, что непосредственного столкновения в Сирии Россия и США всеми силами постараются избежать, но США умоются кровью партизанской войны и такого политического кризиса американская вертикаль власти может не выдержать.

США запредельно рискуют. Опыт Вьетнама благополучно забыт и воспринят элитой «яко не бывший». Они рассчитывают, что после первых обменов ударами Россия пойдёт на переговоры о разделе Сирии. Но если Россия на переговоры не пойдёт и станет поддерживать войну в Сирии против США, то Штатам придётся начать тотальную санкционную войну уже без всяких ограничений. Отрезать все российские банки от системы расчётов, ввести уголовные преследования чиновников и олигархов, арестовывать российское имущество. Угрозами требовать от Европы подчинения. Победы это не принесёт, раскол Запада углубится ещё сильнее, и тупик вырастет ещё более глухим. Просто так выбраться из этого болота Соединённым Штатам не удастся.

Элиты Запада очень деградировали за последние 40 лет. Обладание способностью превратить мир в ядерную пустыню делает эту деградацию бедой планеты Земля. Ведь обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка.