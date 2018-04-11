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Во Львове ребенок застрял головой в ограде
11.04.2018 13:35
Из-за того, что голова застряла между металлическими прутьями, у ребенка не получалось выбраться самостоятельно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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