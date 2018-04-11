Минюст планирует увеличить размер алиментов и ввести уголовную ответственность для должников по алиментам, которые уклоняются от общественно-полезных работ. Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент

"Мы планируем увеличить размер алиментов, а также ввести ряд стимулов, чтобы задолженность не накапливалась. Кроме того, предусмотрен ряд новаций, которые дополнительно будут защищать детей инвалидов", - отметил Петренко.

Также, по его словам, Минюст предлагает усилить ответственность тех родителей, которые будут уклоняться от общественно полезных работ. В частности, предусматривается уголовная ответственность, при этом таких лиц обеспечивать работой, а заработанные ими средства направлять на погашение долгов перед детьми.

В то же время, Петренко добавил, что планируется ввести также стимулы для добросовестных родителей, в частности, определенные налоговые льготы.

Как сообщал некоторые должники алиментов начали платить заранее, чтобы избежать проблем в будущем.

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