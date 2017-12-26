Первое будет распределять электроэнергию, второе - поставлять ее

На момент собрания акционеров владельцами голосующих акций Киевэнерго были подконтрольны СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy BV - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

"Создана компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим Киевэнерго передает на баланс ПАО" ДТЭК "Киевские электросети" права, обязательства и имущество для реализации дистрибьюторского бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 ", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом Киевэнерго сохранит за собой деятельность по поставке электроэнергии.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108400000 акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и "ДТЭК" Киевские электросети "номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

"Таким образом, все текущие акционеры станут владельцами акций Киевэнерго и ДТЭК Киевские электросети", - уточняют в пресс-службе.

По данным пресс-службы "Киевэнерго", создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия», тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.

Напомним, что в середине ноября акционеры компании Киевэнерго решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности.

Так, будут созданы две новые компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая - поставками электроэнергии. Такое решение акционеры объясняли требованиями закона "О рынке электроэнергии".

Как известно, 18 августа Фонд государственного имущества продал государственный пакет акций в размере 25% энергокомпании "Киевэнерго" за 759,633 миллиона гривен компании Ornex, принадлежащей корпорации СКМ Рината Ахметова.

К проведению аукциона акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% в DTEK ENERGY BV (Нидерланды), 25% в DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% в ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.