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В Мексике вспыхнул масштабный лесной пожар, есть жертвы
26.10.2019 11:52
В Мексике произошел масштабный лесной пожар Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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