|Сметал на пути взрослых и детей: в Казани цирковой страус напал на зрителей
|25.06.2018 12:56
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В одном из цирков России страус по неизвестный причинам сильно испугался и напал на зрителей, сообщает Корреспондент.
По данным источника, в Казанском цирке дрессировщик потерял контроль над страусом и тот напал на зрителей шоу.
Стоит отметить, что очевидцам удалось заснять инцидент на видео.
На видео видно, как страус побежал в зрительские ряды, сметая на своем пути взрослых и детей, из-за чего между зрителей возникла паника, но дрессировщик быстро сориентировался и увел птицу за кулисы.
По данным ЧП, в результатае набег страсуса никто из зрителей не пострадал.
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