В одном из цирков России страус по неизвестный причинам сильно испугался и напал на зрителей, сообщает Корреспондент .

По данным источника, в Казанском цирке дрессировщик потерял контроль над страусом и тот напал на зрителей шоу.

Стоит отметить, что очевидцам удалось заснять инцидент на видео.

На видео видно, как страус побежал в зрительские ряды, сметая на своем пути взрослых и детей, из-за чего между зрителей возникла паника, но дрессировщик быстро сориентировался и увел птицу за кулисы.

По данным ЧП, в результатае набег страсуса никто из зрителей не пострадал.

Как сообщал svodka.net ранее, на Шпицбергене работница отеля Isfjord Radio нашла на продуктовом складе белого медведя, который застрял в окне при бегстве .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира