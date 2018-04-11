Российский посол Александр Засыпкин заявил, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены, информирует svodka.net.

Об этом он заявил телеканалу «Хизбаллы» Al-Manar, сообщает Reuters.

Российский посол Александр Засыпкин заявил, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

«Если американцы ударят… их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены», — заявил российский дипломат.

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Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке в эти выходные на город Думу в Восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев.

Трамп во вторник отменил планируемую поездку в Латинскую Америку, чтобы сосредоточиться на реакции на сирийский случай. В понедельник президент США предупредил о быстрой реакции, как только ответственные за набег в Сирии будут установлены.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в вероятной химической атаке на город Думу погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, вероятно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлорина.

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