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Мі-мі-мі дня: Джамала показала маленькі ніжки сина (ФОТО)
11.04.2018 13:40
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Відома співачка Джамала 27 березня вперше стала мамою і досі увесь цей час перебуває вдома з малюком та чоловіком, набираючись сил - вже у неділю співачка з'явиться у прямих ефірах шоу "Голос країни-8", що стане її першим виходом на публіку після пологів.

У своєму Інстаграмі зірка інтригує кадрами з хлопчиком, хоча звісно, що не показує його публіці.

Напередодні Джамала виклала фото ніжок малюка, а також ще одного члена родини - пухнастого кімнатного песика.

❤️все дома

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 10 Кві 2018 р. о 6:13 PDT


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