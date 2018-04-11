|Мі-мі-мі дня: Джамала показала маленькі ніжки сина (ФОТО)
|11.04.2018 13:40
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Відома співачка Джамала 27 березня вперше стала мамою і досі увесь цей час перебуває вдома з малюком та чоловіком, набираючись сил - вже у неділю співачка з'явиться у прямих ефірах шоу "Голос країни-8", що стане її першим виходом на публіку після пологів.
У своєму Інстаграмі зірка інтригує кадрами з хлопчиком, хоча звісно, що не показує його публіці.
Напередодні Джамала виклала фото ніжок малюка, а також ще одного члена родини - пухнастого кімнатного песика.
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