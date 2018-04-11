Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у пострадавших при химатаке в Сирии наблюдалось сильное раздражение слизистых оболочек, нарушение дыхания и поражение центральной нервной системы. В ВОЗ сообщили, что у жителей Думы наблюдались признаки сильного раздражения слизистой и нарушение дыхания Фото: ЕРА По данным медиков, у пострадавших наблюдались признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и поражения центральной нервной системы. В ВОЗ отметили, что 70 человек, скрывавщихся в подвалах, погибли. У 43 из них были обнаружены признаки отравления токсичными химикатами. В организации заявили, что "глубоко встревожены" сообщениями о вероятном использовании токсичных химических веществ в городе Дума в Восточной Гуте и потребовали немедленного и беспрепятственного доступа в Думу для оказания помощи пострадавшим. 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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