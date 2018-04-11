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В США скончалась вокалистка группы The Staple Singers
11.04.2018 13:42
Причины смерти пока не известны, однако по предварительной версии - у исполнительницы был рак.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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