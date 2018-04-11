Военная операция, которую Пентагон готовит против сирийского диктатора Башара аль-Асада, будет более масштабной, чем год назад.

Как пишет издание The NYT, в этот раз США намерены применить современную авиацию для нанесения авиаударов по позициям Путина и Асада.

Пара военно-морских кораблей в восточном Средиземном море имеет возможность повторить такой же ракетный шквал, однако представители Белого дома и национальной безопасности считают, что на этот раз ответ должен быть более сильным. В противном случае, говорится в статье, действия сирийских военных пресечь не удастся.

В связи с этим предполагается, что на этот раз ударов и пораженных целей может быть больше. Добавим, что об этом свидетельствует то, что на этот раз в регионе присутствует или будет присутствовать больше кораблей: довольно сказать, что накануне из американского порта вышла ударная группа ВМС, состоящая из примерно 10 кораблей во главе с авианосцем.

Со своей стороны газета сообщает о готовности использовать авиацию для удара по войскам Асада. Указывается, однако, что в Пентагоне опасаются случайно задеть российских военнослужащих, поскольку это может привести к разрастанию конфликта в глобальный конфликт между державами.

Если Трамп пойдет на расширенную военную операцию, то руководство Пентагона, «по всей видимости», потребует уничтожить сирийские средства ПВО, в числе которых — современные С-400 российского производства»», — говорится в материале.

Во избежание конфронтации Белый дом хотел бы предупредить россиян о целях, по которым будет нанесен удар. Однако в Пентагоне опасаются, что в этом случае Москва немедленно предупредит о времени и месте атак своих сирийских союзников, что позволит сирийцам нанести удар по американским платформам, собирающимся атаковать силы официального Дамаск.

Впрочем, Трамп в любом случае не настроен на усугубление участия американских войск в этом конфликте, отмечает NYT. По данным издания, главным препятствием на пути к тому, чтобы подключить к этой военной кампании в том числе американскую авиацию, является тот факт, что официальный Дамаск пользуется поддержкой Москвы и Тегерана.

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«Имея серьезную поддержку со стороны российской авиации и иранских сухопутных войск, Сирия находится в иной лиге, нежели противники Соединенных Штатов. В отличие от «Исламского государства» в различных регионах, Ближнего Востока, талибов в Афганистане или «Шабаба» в Сомали, сирийское правительство располагает обширной сетью противовоздушных и ракетных систем, способных сбивать иностранные самолеты», — говорится в статье.

Отмечается, что отправка бомбардировщиков и истребителей США и Франции для удара по сирийским аэродромам и другим объектам может привести к эскалации конфликта в случае, если самолет будет сбит.

«Именно следовательно Пентагон выбирает прошлогодний вариант, когда два эсминца ВМС запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Аль-Шайрат, который, как полагали, использовался для вылетов с целью совершия химических атак», — пишет издание.

Хотя власть Трампа тогда утверждала, что бомбардировки заставят Асада изменить поведение, в конечном счете, как теперь выясняется, это не помешало сирийскому правительству снова и снова задействовать химическое оружие против собственного народа. Причиной тому стал ограниченный характер военной акции со стороны США, говорится в материале.

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