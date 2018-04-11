В первом квартале 2018 года национальная валюта Украины укрепилась к доллару на 5,4%,

В Украине курс национальной валюты до начала лета может стабилизироваться на уровне 25-27 гривен за доллар, информирует svodka.net.

Поддержку гривне окажут сезонные факторы и высокая учетная ставка, сообщил «Обозревателю» аналитик Андрей Шевчишин.

При этом уже в первом квартале 2018 года национальная валюта Украины укрепилась к доллару на 5,4%, получив поддержку со стороны притока внешних инвестиций на операциях Carry Trade.

«Повышение учетной ставки со стороны НБУ до 17% сделало гривневые гособлигации более привлекательными для инвестиций. Вместе с тем, поддержку гривне оказал сильный евро и благоприятная конъюнктура на глобальных сырьевых рынках», – резюмировал Шевчишин.

Читайте: Курс доллара на черном рынке снова идет вниз

Напомним, на пасхальные праздники гривня улучшила положение на валютном рынке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира