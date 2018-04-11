Спасатели успели уже проверить свыше 1300 объектов по всей стране на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает УНИАН, цитируя главу ГСЧС Николая Чечеткина.

Чечеткин отметил, что только на руководителей объектов наложен 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы.

«Среди представленных в суд материалов на остановку работы внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТРЦ «Альтаировский» в городе Одесса, ТРЦ «Рикос» и супермаркете «Колибриус» в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты годами остаются в неработоспособном состоянии», — заявил он.

По словам Чечеткина, по городу Киеву из 357 объектов, которые подлежат проверке, проверяют 9 торговых центров. «Из которых как уже сегодня можно говорить, что в «Магеллан» и «Дримтаун» уже выявлены нарушения, создающие опасность людям», — добавил он.

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