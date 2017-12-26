Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал приказ о помиловании украинских заложников, сообщают РИА Новости .

По полученным данным, таким образом "глава "ДНР" подготовился к обмену пленными с украинской стороной, который должен состоятся 27 декабря.

"Предстоящий в среду обмен пленными на Донбассе - это только первый этап, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в Минске", - заявил Захарченко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в так называемой Донецкой народной республике готовы в среду, 27 декабря, провести обмен пленными с украинской стороной .

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов произвести обмен пленными по формуле 306 на 74 .

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