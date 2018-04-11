Решением правительства стадион "Металлист" в Харькове передано в сферу управления Харьковской ОГА. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент

"Мы приняли распоряжение Кабмина о передаче в сферу управления Харьковской ОГА стадиона футбольного клуба "Металлист", который действительно был украденный у государства. Его возвращено в собственность государства, а ОГА будет использовать этот стадион", - сказал Гройсман.

При этом премьер подчеркнул, что требует, чтобы ОГА управляла этим стадионом с учетом мнения болельщиков. Как уточнил на пресс-конференции министр юстиции Павел Петренко, комментируя такое решение, это - хороший пример того, что органы прокуратуры применяют новые нормы законодательства в спецконфискации.



"Это второй большой кейс (после 1500000000 долларов денег Януковича), когда украинское государство возвращает в собственность коррупционные активы, которые были украдены у украинского народа", - отметил он.

Как сообщал в ближайшее время в бюджет поступят 110 млн долларов, конфискованных в организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича.

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