Глава МинВОТ и литовская делегация во главе с премьером посетили Авдеевку

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис посетили отремонтированную на средства Литвы амбулаторию в г.Авдеевка (Донецкая обл.), сообщает пресс-служба МинВОТ.

"Министр Черныш, премьер-министр Литвы Сквернялис и делегация Литвы посетили в Авдеевке Донецкой обл. отремонтированную на средства правительства Литвы станцию скорой помощи. На восстановительные работы в рамках гранта было выделено 40 тыс. евро", - говорится в сообщении, опубликованном в среду днем в аккаунте МинВОТ в соцсети Твиттер.

Как сообщалось, 10 апреля в литовском правительстве сообщали, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в среду прибудет на восток Украины, где ознакомится с последствиями военных действий на Донбассе, встретится с руководством военно-гражданской администрации Донецкой области. В частности, анонсировалось, что С.Сквярнялис посетит амбулаторию, отремонтированную на средства Литвы, откроет детскую игровую площадку, оборудованную на средства литовских добровольцев.

Премьер Литвы также встретится с местными жителями, передаст военным помощь литовского правительства и организации Blue/Yellow в виде продуктов, оптики, медицинских средств, отмечается в сообщении.

Затем С.Сквярнялис отправится в Киев, где встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьер-министров "Региональное сотрудничество: объединенные общими целями".