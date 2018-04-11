В среду, 11 апреля, Кабинет министров Турции подписал и обнародовал постановление о том, что во всех школах страны будет введено факультативное изучение украинского языка. Об этом сообщает Hurriyet Daily News .

Кроме того, в указанном постановлении присутствует информация и о том, что наравне с украинским языком ученики школ начнут изучать болгарский.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 15 марта, Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу для пятых-девятых классов для факультативных занятий "Украинский язык" в школах с белорусским и русским языками обучения.

В субботу, 19 марта, на Брюссельском форуме заявили, что украинский закон об образовании был призван покончить с "советским" прошлым украинской образовательной системы, однако наткнулся на несколько непропорциональную реакцию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира