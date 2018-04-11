|Трамп посоветовал Путину готовиться к ракетному удару по Сирии
|11.04.2018 13:57
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Президент США указал Москве на недопустимость партнерства с «животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим».
Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице Twitter.
«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать – хорошие, новые и «умные», – написал он.
«Вы не должны быть партнерами с убивающим газом животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим», – добавил американский президент.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятное нанесение удара США по Сирии, выразил надежду на то, что все участники мирового сообщества будут воздерживаться от шагов, которые «а) в реальности ничем не спровоцированы и б) которые могут дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе».
Песков также отметил, что Россия выступает за объективное расследование сообщений о якобы наличии в Сирии химического оружия и не согласна с версией об этом ряда западных стран.